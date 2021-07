Razzia in Dortmund : 37-Jährige Mutter aus Krefeld gerät mit ihren Kindern in Polizeieinsatz

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

Krefeld Eine 37-jährige Krefelderin samt ihrer zwei minderjährigen Kinder ist am Dienstag in einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Dortmund verwickelt worden. Wie die dortige Polizei mitteilt, stellten Beamte unter anderem eine nicht geringe Menge Kokain sicher.

