Prozess in Düsseldorf : Raub und Verfolgungsjagd in Krefeld: Drei Jugendliche verurteilt

Den drei 17-Jährigen wurde im Amtsgericht Düsseldorf der Prozess gemacht. Foto: Christoph Schroeter

Krefeld Drei 17-Jährige haben 2021 ein Geschäft in Krefeld überfallen und sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Jetzt standen sie in Düsseldorf vor Gericht.

Nach einem brutalen Raubüberfall in Krefeld samt Verfolgungsjagd durch drei Städte sind drei Jugendliche aus Düsseldorf zu je 20 Monaten Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Amtsgericht setzte die Strafen gegen die 17-Jährigen am Dienstag zur Bewährung aus. Zudem müssen sie dem Opfer je 600 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Das Trio hatte im Juni 2021 an einem Freitagabend kurz vor 22 Uhr in Krefeld ein Bekleidungsgeschäft überfallen und dabei einen Angestellten durch Schläge verletzt. Die Täter waren damals in ein bereitstehendes Fluchtauto gesprungen und hatten sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durch Krefeld, Moers und Duisburg geliefert, bevor sie gestellt und festgenommen werden konnten. Im Fluchtauto waren ein Schlagstock, Böller, ein Brecheisen und eine Schreckschusswaffe gefunden worden. Die Verhandlung war aus Jugendschutzgründen nicht öffentlich.

Zum konkreten Tatverlauf an jenem Abend, der nach der Schilderung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Gewaltbereitschaft geprägt war: Die drei Jugendlichen lagen vor einem Bekleidungsgeschäft an der Lohstraße auf der Lauer. Wie es damals hieß, verließen der 21-jährige Angestellte des Geschäfts und ein 20-jähriger Freund den Laden. Auf der Straße stellten sich ihnen die drei maskierten und mit einer Pistole bewaffneten jungen Männer in den Weg und forderten sie auf, die Tür zum Laden wieder zu öffnen. Der Angestellte kam der Aufforderung nach, und zwei Männer betraten die Geschäftsräume. Der Dritte attackierte ihn ohne Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht; als er am Boden lag, trat der Täter auf ihn ein, bis ein Freund des Opfers dazwischenging und beide fliehen und die Polizei alarmieren konnten. Der Angestellte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Die drei Täter flüchteten in einem Wagen, der vor der Tür geparkt stand. Das Fluchtfahrzeug war mit entwendeten Kennzeichen aus Düsseldorf versehen. Auf dem Europaring machten Beamte das Fahrzeug ausfindig und versuchten, es zu stoppen. Doch der Fahrer setzte die Fahrt fort, missachtete mehrere rote Ampeln und fuhr auf die Autobahn 57 in Richtung Moers. Kurz nach der Abfahrt Moers-Kapellen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Es kam zu einem Unfall an der Giesenfeldstraße in Duisburg-Rumeln.

Daraufhin setzten die Täter ihre Flucht zu Fuß fort. Mit der Unterstützung von Einsatzkräften aus den umliegenden Behörden und eines Polizeihubschraubers konnten die Beamten die drei männlichen Täter schließlich festnehmen.