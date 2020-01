Bürgerverein Forstwald : Rattenplage in Forstwald: Bürger bitten um Hilfe

Foto: dpa/Arno Burgi

Krefeld Der Bürgerverein Forstwald hat sich hilfesuchend an die Stadt gewandt.

(bk) In einem Schreiben baten die Vereinsmitglieder darum, ihnen bei der Bekämpfung einer Rattenplage zu helfen. So würden Anwohner des Stadtteils seit einiger Zeit von wandernden Ratten behelligt. Besonders auffällig seien die Aktivitäten der Nager in den Straßen Amselweg, Spechtweg und Stockweg. Die betroffenen Grundstückseigentümer wüssten sich nicht anders zu helfen, als legale Bekämpfungsmittel auszulegen. Sie befürchteten, dass Krankheiten der Ratten auf andere Tiere übertragen werden könnten.

„Gespräche mit Nachbarn in Tönisvorst und Kempen haben ergeben, dass dort die Kontrolle mit der Konsequenz eventuell nötiger Vernichtung auf Veranlassung und Kosten der jeweiligen Verwaltung erfolgt“, heißt es in dem Schreiben an die Stadt und weiter: „Nach Versuchen, telefonisch Auskunft von Verantwortlichen in Krefeld zu diesem Problem zu bekommen, haben wir als Ergebnis den Eindruck erhalten, dass es eine umfassende Verantwortung hier nicht gibt. Dem Vernehmen nach wird in Krefeld nur gehandelt, wenn Ratten nachweislich aus der Kanalisation auftauchen.“

Der Bürgerverein bittet die Verwaltung, sich dafür einzusetzen, die Handlungsweise der genannten Städte Kempen und Tönisvorst auch in Krefeld einzuführen. Bislang gebe es jedoch keine Antwort der Verwaltung. Es sei lediglich bekannt, dass das Schreiben an den Kommunalbetrieb Krefeld weitergeleitet wurde.