Gotenburgsanierung : Ratsherr will dem KFC ein Zuhause mit neuem Stadion bauen

Ratsherr Ralf Krings will das Thema Grotenburg und deren Sanierung noch einmal grundsätzlich diskutieren. In einem Offenen Brief an seine Ratskollegen wirbt er für eine radikale Kehrtwende. Der KFC Uerdingen benötige keine Spielstätte, sondern ein Zuhause mit eigenem Vereinsheim und Trainingsgelände sowohl für die Fußballprofis als auch für eigenen Jugendmannschaften. Dazu bereitet er eigene Vorschläge: Wenn der Standort Grotenburg aufgegeben werde und die Stadt einen Teil in Bauland umwandele, könne sie zusammen mit den veranschlagten 17 Millionen Euro für die Sanierung der Grotenburg einen Betrag jenseits von 25 Millionen Euro nutzen, um eine Sportstätte zu schaffen, in der der KFC eine Heimat finde, schreibt Krings. Mit diesem Grundkapital und einer Perspektive, die diesen Namen verdiene, sei es möglich, seriöse Partner in der Wirtschaft zu finden, die den Profifußball in Krefeld auf Dauer erhalten wollten. Damit dies schnell verwirklicht werden könne, bittet er seine Ratskollegen aus den anderen Fraktionen über den Standort am Sprödentalplatz nachzudenken. An dieser Stelle könne ohne große Mühe ein Stadion in Modulbauweise entstehen, das mit den Anforderungen an die Spielklasse wachse. Es müsste vermutlich nicht einmal der Bebauungsplan geändert werden. Es wäre ausreichend Platz für zwei weitere Kunstrasenplätze und ein Vereinsheim vorhanden, betonte Krings von der Ratsgruppe .Wählergemeinschaft unsere Zukunft (WUZ) und der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG).