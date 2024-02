Neue Vorständin Sandra Altmann Ratsherr will die Wohnstätte AG Krefeld stärken

Krefeld · Die Ratsgruppe Freie Wähler lehnt die Gründung eines Fachbereichs Wohnen in der Stadtverwaltung ab und fordert stattdessen, mehr Vertrauen in die Stadttochter Wohnstätte zu haben. Dort ist ab Juli zum ersten Mal eine Frau in der Verantwortung.

20.02.2024 , 06:30 Uhr

Sandra Altmann rückt zum 1. Juli in den Vorstand der Wohnstätte AG Krefeld auf. Foto: Gebag