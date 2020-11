Kommunalpolitik : Ratsgruppen in Krefeld erhalten „beratende Ausschuss-Mitglieder“

Krefeld Der Rat hat in der ersten Arbeitssitzung der neuen Ratsperiode die Ausschüsse besetzt. Die beiden Ratsgruppen Linke und WUZ/ UWG dürfen beratenden Mitglieder in die Ausschüsse entsenden. Ein halber Sieg: WUZ-Ratsherr Krings wollte mehr.

(vo) Der Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig Ratsgruppen die Möglichkeit eröffnet, „beratende Mitglieder“ in die Ausschüsse zu entsenden. Den Antrag dazu hatte die Ratsgruppe UWG/ WUZ eingebracht. Beratende Mitglieder haben Rede-, aber kein Stimmrecht. Die CDU hatte angeregt, dieses Recht auf ein Jahr zu beschränken, um dann zu sehen, ob die Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse leidet; die FDP meldete rechtliche Bedenken gegen diese Einschränkung an. Die Ausschussregel gilt nun unbefristet, wird aber wohl faktisch nach ein, zwei Jahren überprüft: Der Rat will in absehbarer Zeit seine Hauptsatzung überarbeiten.