Schulen und Verwaltungsgebäude betroffen : Rathaus ist „Streik-Spot“ der Gebäudereiniger

Krefeld Die bundesweite Warnstreik-Welle der Gewerkschaft trifft heute auch Krefeld: Rund 2150 Gebäude- und Glasreiniger in der Seidenstadt sollen mobilisiert werden. Eine Demo zum Von-der-Leyen-Platz startet um 16 Uhr.

Krefeld wird am heutigen Donnerstag, 26. September, zum „Streik-Spot“ der Gebäudereinigung. Wenn es nach den Willen der Gewerkschaft geht, machen die rund 2150 Gebäudereinigerinnen und Glasreiniger in der Stadt mobil. Die Saubermänner und -frauen treten in ausgewählten Objekten in den Warnstreik. Unter anderem sollen Schulen und Verwaltungsgebäude von der Arbeitsniederlegung betroffen sein. Ein Demonstrationszug zieht um 16 Uhr vom Streiklokal, Bleichpfad 54, zum Rathaus. Die Aktion ist Teil einer 48-stündigen Streik-Welle in der Gebäudereinigung, die sich im Rahmen einer ersten bundesweiten Aktion auf gezielt ausgewählte Gebäude und Einrichtungen konzentriert. Aufgerufen dazu hat die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU. Sie reagiert damit auf die Kündigung des Rahmentarifvertrags durch die Arbeitgeber der Reinigungsbranche.

Eine der wichtigen Fragen, die der Gewerkschaft der Gebäudereiniger unter den Nägeln brennt: „Wie schlimm ist die Situation in Krefeld?“ Die IG Bau appelliert daher an die Reinigungskräfte, beim Online-Check zur Arbeit in der Gebäudereinigung mitzumachen: www.sauberkeit-brauchtzeit.de/umfrage.

Was seitdem passiere, sei ungeheuerlich, so Kühn: „Viele Arbeitgeber versuchen, ihre Beschäftigten dazu zu überreden, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben. Wer darauf eingeht, verliert viel. Es geht um massive Abstriche bei Lohn und Urlaub.“ Am kommenden Montag, 30. September, setzen die Tarifparteien ihre Verhandlungen fort. Mit dem Warnstreik in Krefeld will die IG Bau den Druck auf den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks in der dann bereits sechsten Verhandlungsrunde erhöhen. „Sollte auch die ohne Ergebnis bleiben, steuern wir auf einen massiven Arbeitskampf zu“, so Kühn.