Planungen sind mit der Denkmalbehörde abgestimmt : Rathaus-Foyer nach Modernisierung vor der Wiedereröffnung

Krefeld Die neuen Info-Stelen im Foyer können interaktiv von den Besuchern genutzt werden, gleichzeitig sind Groß-Bildschirme durch die Fenster vom Rathausplatz für Passanten einsehbar.

Eine moderne Infotheke heißt die Besucher willkommen, eine schicke Grünwand mit Pflanzen vermittelt Lebendigkeit und erzeugt darüber hinaus ein gutes Raumklima, ein einladendes Lichtkonzept schafft neue Möglichkeiten für Veranstaltungen: Nach rund fünf Monaten Bauzeit öffnet das Krefelder Rathausfoyer am Dienstag, 4. Oktober, saniert seine Türen. Auf den ersten Blick fällt eine neue Decke mit energieeffizienter Beleuchtung und einem großen, runden Lichtelement ins Auge. Dieses kann das Foyer, je nach Anlass, in unterschiedliche Farbstimmungen versetzen. Ergänzt wird das Lichtkonzept durch eine neue Veranstaltungstechnik mit Großbildschirm sowie durch professionelle Beschallung für hausinterne und öffentliche Veranstaltungen. Eine multifunktionale Nutzung des Foyers wird so möglich. Die Brandmeldeanlage in der Eingangshalle wurde erneuert.