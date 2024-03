Veranstaltungsreihe „Recht interessant“ Mit warmer Hand verschenken – was rechtlich und steuerlich wichtig ist

Nach dem Erfolg zum Auftakt der Ratgeberreihe „Recht interessant“ folgt nun der zweite Veranstaltungsabend, den Rheinische Post, Landgericht in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht, Notaren, Rechtsanwälten und Fachleuten der IHK ausrichten. Ging es beim ersten Abend um das Thema „Erben und Vererben“, geht es nun um die Frage, was man beachten muss, wenn man mit warmer Hand verschenken, also etwa zu Lebzeiten ein Haus seinen Kindern übertragen möchte. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 21. März, 18 Uhr, im Schwurgerichtssaal des Landgerichts, Nordwall 131. Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per Mail nötig an angela.muehlenhaupt@rheinische-post.de, Stichwort „Recht interessant“, bis Montag, 18. März, 15 Uhr. Titel der Veranstaltung: „Übertragungsvertrag – Schenken mit warmer Hand“.