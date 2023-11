Kommentar zum Kesselhaus Wer waren die Abweichler beim Kesselhaus im Krefelder Rat?

Es war eine dieser Situationen, in der man als Berichterstatter am Laptop während der geheimen Abstimmung schon mal Überschrift, Vorspann und ersten Absatz schreibt. Die vorausgegangene Debatte ließ eigentlich nur einen Schluss zu: Aus für das Kesselhaus. Die Front der Gegner aus CDU, FDP, AfD, Freie Wähler, Linke sowie Jan Hertzberg war zu groß gegenüber den Befürwortern SPD und Grünen. Dann die faustdicke Überraschung: Das Kesselhaus ist durch, bei 28 zu 26 Stimmen und einer Enthaltung. Das Ergebnis spiegelt nicht die Stärke der jeweiligen Fraktionen und Gruppen wider. Es muss also „Abweichler“ gegeben haben. Nur welche?