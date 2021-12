Projekt am Elfrather See : Rat vertagt Thema Surfpark – Sondersitzung im Januar

Projekt am Elfrather See

Krefeld Fast einstimmig hat der Rat die Entscheidung über den Surfpark am Elfrather See vertagt. Zugleich beschloss er eine Sondersitzung im Januar. Bei den Redebeiträgen zu dem Punkt kam es auch zu einem Eklat.

(vo) Der Rat der Stadt hat auf seiner Sitzung am Donnerstag die Tagesordnungspunkte zum Bau eines Surfparks am Elfrather See wegen Beratungsbedarfs vertagt. Der Beschluss wurde bei nur einer Gegenstimme gefasst. Zugleich wurde beschlossen, im Januar eine Sondersitzung zu dem Thema anzuberaumen. Oberbürgermeister Frank Meyer sagte zu, bis Montag einen Termin bekanntzugeben. Der Rat hat damit den Bedenken und Fragen Rechnung getragen, die CDU, Grüne, FDP, UWG/WUZ und Salih Tahusoglu von „wir Krefeld“ im Vorfeld geltend gemacht haben. Auch die SPD, die den Surfpark befürwortet, trug den Beschluss mit. Fraktionschef Benedikt Winzen zeigte Verständnis dafür, dass die anderen noch Zeit zur Sichtung der fast 2000seitigen Unterlagen zum Surfpark brauchen. Er stellte aber die Bedingung, dass es eine Sondersitzung im Januar geben müsse, um den Zeitplan mit Blick auf den Investor nicht zu verzögern.