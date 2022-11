Klimaneutralität und Drogenhilfe : Rat bringt wichtige Zukunftsprojekte auf den Weg

Krefeld Krefelds erstes Drogenhilfezentrum und Klimaneutralität bis 2035: Der Rat hat Bahnbrechendes beschlossen. Besonders umstritten ist der Standort Schwertstraße für das Drogenhilfezentrum.

Besonders umstritten ist der Standort des Drogenhilfezentrums: Es soll bekanntlich in einer ehemaligen Kita an der Schwertstraße eingerichtet werden und damit in einem Viertel, das bereits mit sozialen Probleme zu kämpfen hat und dringend Kita-Plätze braucht. Für die CDU bekräftigte Britta Oellers die Ablehnung des Standortes, weil dort „ohne Not“ eine Pflichtaufgabe der Stadt – nämlich Kita-Plätze einzurichten – vernachlässigt werde. „Ohne Not“ wollte Ratsherr Ralf Krings (Freie Wähler) nicht stehen lassen – die Süchtigen seien sehr wohl in Not, sagte er. Er wie auch Sprecher der SPD warfen der CDU vor, sich um einen eigenen Vorschlag für einen Standort zu drücken. Oberbürgermeister Frank Meyer warb eindringlich für die Lösung Schwertstraße: Man wisse nicht, ob am Ende aller Maßnahmen „die perfekte Innenstadt“ stehe, aber „irgendjemand muss doch ins Risiko gehen“. Die FDP wiederum kritisierte, dass ihre Forderung, mit dem DHZ ein Programm zur Drogenprävention an den Schulen einzurichten, nicht im Haushalt etatisiert sei. Auch als Meyer persönlich zusagte, dies über Veränderungsnachweise zu verankern, zeigte sich FDP-Fraktionschef Joachim Heitmann misstrauisch.