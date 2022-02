Nach eingehender Debatte : Drogenhilfe: Rat beschließt Standort Schwertstraße

Umstritten, nun beschlossen: Das jetzige Testzentrum der Stadt an der Schwertstraße, Ecke Philadelphiastraße, wird zum Drogenhilfezentrum umgerüstet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Debatte war lang. Verblüffend war der AFD-Vorschlag, das Drogenhilfezentrum in die Ostwall-Unterführung zu verlegen. Der Vorschlag wurde abgelehnt – auch aus Gründen des Menschenbildes, wonach man Menschen nicht „unter die Erde“ verlegen wolle.

Erwartungsgemäß ist der Standort Schwertstraße für das geplante Drogenhilfezentrum im Rat nach eingehender Debatte mehrheitlich beschlossen worden. Vorausgegangen sind zwei weitere, flankierende Beschlüsse: Einstimmig wurde der Antrag der FDP angenommen, ein Drogenpräventionsprogramm zu entwerfen; und mit breiter Mehrheit wurde ein Antrag von Ratsherr Salih Tahusoglu angenommen, der forderte, eine Offensive der städtebaulichen Aufwertung für das Viertel rund um die Schwertstraße anzugehen. Dies müsse man, sagte er, den Menschen in dem Viertel „garantieren“. Ähnlich hatte sich SPD-Ratsfrau Stella Rütten geäußert: „Wir werden Sie nicht im Stich lassen“, sagte sie an die Adresse der Anwohner der Schwertstraße. FDP und Tahusoglu hatten ihre Zustimmung zu dem Standort von der Zustimmung zu ihren Anträgen abhängig gemacht. Danach wurde der Verwaltungsvorschlag für die Schwertstraße gegen die Stimmen von CDU und AFD angenommen.

Die CDU bekräftigte ihre Ablehnung; so würden einem ohnehin notleidenden Stadtteil ohne ausgereiftes Konzept noch mehr Probleme aufgebürdet, erklärte CDU-Fraktionschef Philibert Reuters. Die CDU wollte in dem Gebäude, das für das Drogenhilfezentrum vorgesehen ist, eine Kita einrichten. Der AFD-Vorschlag, ein Drogenhilfezentrum in der Ostwall-Unterführung einzurichten, wurde abgelehnt; auch deshalb, weil Standort wohl nicht genehmigungsfähig wäre, aber auch aus Gründen des Menschenbildes: Man wolle Menschen nicht „unter die Erde verlegen“ (Karsten Ludwig, Grüne). Oberbürgermeister Frank Meyer sagte den Bewohnern des Viertels zu, dass das mitbeschlossene Paket zur Aufwertung des Viertels ein „Quantensprung für das Viertel“ sein werde.