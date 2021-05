Krefeld investiert ins Stadtklima : Rasengleis auf St. Töniser Straße – „Grünes Tor“ zur Stadt

Krefeld Die Straßenbahnlinie 041 wird zwischen Obergplatz und Gutenbergstraße bis in den Herbst durch Busse ersetzt. Die Baukosten betragen nach Aussage der Stadtwerke rund 2,8 Millionen Euro.

Die Gleise auf der St. Töniser Straße – im Abschnitt zwischen dem Obergplatz und der Gutenbergstraße – werden ab Montag erneuert. Wie die SWK mitteilt, kostet die Maßnahme rund 2,8 Millionen Euro, sie soll im Herbst abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die Straßenbahnlinie 041 in beiden Fahrtrichtungen durch Busse ersetzt. Für Autofahrer kommt es während der Arbeiten zu einer einspurigen Verkehrsführung. Das Besondere an der Baumaßnahme: Lagen die Gleise bisher auf einer Länge von rund 500 Metern in beiden Richtungen im Fahrbahnasphalt, entsteht nun ein eigener, leicht erhöhter Gleiskörper. „Auf dem neuen Gleis hat die Straßenbahn künftig freie Fahrt und kommt somit zügiger voran. Das steigert die Attraktivität des ÖPNV“, erklärt Marcel Krins, Leiter Infrastruktur bei der SWK Mobil. Mehr noch: Der neue Abschnitt wird als so genanntes Rasengleis gestaltet und begrünt.