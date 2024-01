Kind und Familie So finden i-Dötzchen den richtigen Tornister

Serie | Krefeld · In Krefeld findet am 27. Januar die Ranzenmesse statt. Kinder, die 2024 eingeschult werden, dürfen dann testen, schauen, anprobieren. Doch worauf kommt es eigentlich an? Und wie verhindert man Rückenschmerzen?

21.01.2024 , 16:00 Uhr

Sandra Lemke von Lechner und Hayn weiß genau, was in dieser Saison angesagt ist. Sie berät in ihrem Geschäft künftige Schulkinder. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Jessica Kuschnik