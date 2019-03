Krefeld: Raketen auf Tel Aviv: Schüler erleben Alarm mit

Krefeld Beim ersten Angriff auf Tel Aviv am 14. März mussten Schüler der Montessori-Gesamtschule einen Schutzraum aufsuchen. Sie haben in einer Jugendherberge übernachtet.

(cpu/vo) Schüler der Stufe 11, die im Rahmen eines Schüleraustausch-Programms der Montessori-Gesamtschule Israel besucht haben, haben bei einem Raketenalarm in Tel Aviv einen Schutzraum aufgesucht. Zu dem Beschuss kam es am 14. März. Die Schüler haben in Tel Aviv zur Weiterreise nach Haifa zwischenübernachtet. Die Krefelder Montessori-Schule pflegt seit Jahren einen Schüleraustausch mit einer Schule dort.