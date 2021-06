Von Krefeld über Moers nach Duisburg : Räuberisches Quartett wird von Polizei verfolgt

Krefeld/Moers/Duisburg Ein Haftrichter in Krefeld schickte am Wochenende drei Jugendliche aus Düsseldorf wegen des dringlichen Verdachts des bewaffneten Raubüberfalls nach einer Verfolgungsjagd in in Untersuchungshaft.

Das Trio hatte am Freitagabend mit einem flüchtigen, vierten Mann ein Bekleidungsgeschäft an der Lohstraße in der Krefelder Innenstadt überfallen und beraubt. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung am Sonntag mit. Kurz vor 22 Uhr verließen der 21-jährige Angestellte des Geschäfts in der City und ein 20-jähriger Freund laut Polizeibericht den Laden. Auf der Straße lauerten ihnen drei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Männer auf, die sie umgehend aufforderten, die Tür zum Laden wieder zu öffnen. Der Angestellte kam der Aufforderung nach, und zwei Männer betraten die Geschäftsräume. Der Dritte attackierte ihn ohne Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht und, als er auf dem Boden lag, mit weiteren Tritten. Ein Freund des 21-jährigen Opfers der Gewalt ging dazwischen. Die beiden konnten flüchten und die Polizei informieren. Der Angestellte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus, so Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag. Die drei Täter flüchteten in einem dunklen Renault, der vor der Tür geparkt stand. Das Fluchtfahrzeug war mit entwendeten Kennzeichen aus Düsseldorf versehen. Auf dem Europaring machten Beamte das Fahrzeug ausfindig und forderten es zum Anhalten auf. Der Fahrer setzte jedoch die Fahrt fort, missachtete mehrere rote Ampeln und fuhr auf die Autobahn 57 in Richtung Moers. Kurz nach der Abfahrt Moers-Kapellen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto. Es kam zu einem Unfall an der Giesenfeldstraße in Duisburg-Rumeln.