KuFa Radio sendet Europaprojekt : Radio-Projekt begeistert Schüler für Europa

Geschichte der EU, Brexit und Kultur: Radio Kufa und Schüler des Fabritianums senden am 12. Mai ein Europaprogramm.

Kurz vor der Europawahl sendet Radio Kufa am 12. Mai eine einstündige Sendung zum Thema Europa auf Welle Niederrhein. Das Besondere: zwölf Abiturienten des Uerdinger Gymnasiums Fabritianium recherchierten, planten und produzierten die Beiträge. „Europa kann man natürlich nicht in nur einer Stunde abarbeiten. Aber wir haben echt viele unterschiedliche Themen drin“, sagt Rolf Frangen von Radio Kufa, der das Projekt begleitete.

In nur sechs Wochen setzten die Schüler ihre Ideen eigenständig um und stellten ein kreatives, vielschichtiges Programm auf die Beine – und das so kurz vor den Abitur-Klausuren. Vielleicht hat das Radio-Projekt den Schülern ja nicht nur Spaß gemacht und zum Wählen angeregt, sondern am Ende auch einen Vorteil für die eine oder andere Prüfung geliefert.