Fahrrad-Offensive : Radel-Lektion mit Youtube

Krefeld Ein Film über Kopenhagen zeigt, wie Radverkehr aussehen kann. Krefeld braucht eine Offensive – auch zum Klimaschutz.

Bei Youtube findet man unter der Suchfrage „Radlhauptstadt Kopenhagen“ ein Video, bei dem einem die Augen übergehen: Demnach werden in Kopenhagen pro Jahr 20 Millionen Euro in Radwege investiert; die Radwege sind teils 3,5 Meter breit, es gibt ein eigenes Ampel- und Spursystem für Radfahrer. Und auf diesen Wegen herrscht ein Gedränge wie freitags um vier auf der A57. Unfassbar.

In Krefeld wächst der öffentliche Druck, das Radwegenetz massiv auszubauen. In der jüngst veröffentlichten ADFC-Erhebung zur Qualität der Radwege hat Krefeld die schlechte Note 4,2 erhalten. Nun zweifelt „Fridays For Future“ die Quote von 21 Prozent Radverkehr am Gesamtaufkommen an. Die Zweifel sind begründet. Im Stadtbild sind Radfahrer nicht gerade selten – aber ein Fünftel des Gesamtverkehrs? Möge jeder selber prüfen, ob er diesen Eindruck teilt.