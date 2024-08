Aktion der Mediothek Krefeld Kuscheltiere übernachten in der Mediothek

Krefeld · Die Mediothek Krefeld will vor allem junge Gäste früh an sich binden, um sie für Bücher und das Lesen an sich zu gewinnen. Jetzt gab es eine besondere Aktion: Kuscheltiere durften in der Mediothek „übernachten“.

15.08.2024 , 16:42 Uhr

Die Mediotheksmitarbeiterinnen Lisa Beutelspacher und Katja Wiefel (v.l.) machten eine tolle, liebevolle und lebhafte Lesung, die die Kinder begeisterte und fesselte. Foto: Sven Schalljo

Von Sven Schalljo