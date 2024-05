Aktion der Rheinischen Post Oscars fürs Theater - das Publikum entscheidet, wer einen bekommt

Es ist der Moment, auf den viele hinfiebern: „And the Oscar goes to...“ Was Hollywood kann, das feiert auch das Publikum hier. Bewegende Momente, berührende Geschichten, Leistungen, bei denen sich vor Begeisterung die Härchen senkrecht stellen - das hat es in der zu Ende gehenden Spielzeit im Theater Krefeld und Mönchengladbach gegeben. Und dafür sollen die Menschen am Theater ausgezeichnet werden. Zum 22. Mal vergibt die Rheinische Post die Theater-Oscars. Die feierliche Verleihung findet am Montag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Theaters Krefeld statt.

Wer eine Trophäe bekommt, entscheidet das Publikum - und zwar hemmungslos subjektiv. Es gibt keine Vorauswahl, keine Nominierungen: alle Produktionen und alle Akteurinnen und Akteure der Spielzeit 2023/24 stehen zur Wahl in zehn Kategorien: Beste/r Schauspieler/in, Beste Sänger/in, Beste/r Tänzer/in, bestes Musiktheater, Bestes Schauspiel, Beste Tanzproduktion und Beste Ausstattung (Bühne und Kostüme). Ab sofort stehen Abstimmkarten und Boxen in den Foyers der beiden Theaterhäuser bereit.