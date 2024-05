Public Viewing in Krefeld Hier können Krefelder gemeinsam die EM schauen

Rund 67.000 Fans werden zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am 14. Juni 2024 im Münchner Stadion erwartet – hinzu kommen Tausende weitere Fans, die das Spiel auf dem heimischen Bildschirm sehen werden. Wem das nicht reicht, wer die Atmosphäre besser in Gesellschaft mit Gleichgesinnten spüren kann, der wird sich zum Public Viewing – lapidar auch Rudelgucken genannt – verabreden. Wo das in Krefeld möglich ist und was wann angeboten wird – wir haben einige, wenn auch sicherlich nicht alle Veranstaltungen zusammengetragen.