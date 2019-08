Krefeld : Psychische Krankheiten auf dem Vormarsch

Krefeld Der neue DAK-Gesundheitsbericht zeigt: Vorsorge und Aufklärung bei den drei Top-Erkrankungsarten greifen nicht; die Tendenz ist steigend, die Krankheiten behaupten ihre Spitzenplätze.

Trotz aller ländlichen Idyllik und teils dörflicher, vermeintlich heiler Welt: Am Niederrhein gibt es mehr psychische Krankheiten als im Landesschnitt von NRW, Tendenz steigend. Dies ergab der Gesundheitsreport der DAK-Krankenkasse für das Jahr 2018. Generell steigt der Krankenstand am Niederrhein. Die Zahl der Krankmeldungen im Jahr 2018 ist insgesamt um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Die Zahl der Fehltage durch – meist langwierige – psychische Erkrankungen ist von 329 auf 334 gestiegen (+2 Prozent). Am Niederrhein sind die Fehltage mit 4,6 Prozent über dem Landesdurchschnitt mit 4,3 Prozent. Eine Sonderanalyse umfasst außerdem Erwerbstätige mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele, die mehr Fehltage haben als ihre süchtigen Kollegen.