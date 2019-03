gericht : Prozessauftakt: Mordversuch durch Brandstiftung

Krefeld Ein Mann aus Krefeld soll in einem Mehrfamilienhaus an der Breite Straße Feuer gelegt und mehrere Menschen in Gefahr gebracht haben. Seit gestern muss sich der 59-Jährige wegen versuchten Mordes vor der Schwurgerichtskammer verantworten.

Im vergangenen April soll der Mann nach dem Streit mit einem Bekannten in dessen Treppenhaus Feuer gelegt haben. Das Feuer griff auf die Holzverkleidung und den Teppich über. Mehrere Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Einige der Bewohner konnten auf das Dach flüchten und wurden von der Feuerwehr gerettet.

Andere entkamen ohne Hilfe, so wie der 38-Jährige, der gestern aussagte. Er gab an, er wisse bis heute nicht, was geschah. Er sei in der Nacht wach geworden und seine Wohnung und der Hausflur seien voller Qualm gewesen. Weil er nicht durch den Flur gehen konnte, sei er aus dem Fenster gestiegen und nach unten geklettert. Man habe ihn verhaftet, und er musste über Nacht im Gefängnis bleiben. Jetzt warte er auf eine Entschädigung für die ungerechtfertigte Nacht in Haft. Den Angeklagten kenne er nicht, sagte der 38-Jährige.

Der Angeklagte stritt gestern ab, das Feuer gelegt zu haben. Andere Taten räumte er dagegen ein. So gestand er, dass er zu einem anderen Zeitpunkt einen Müllcontainer in der Innenstadt anzündete. Ein Zeuge gab an, er und der Angeklagte seien an dem Abend im April gemeinsam in der Wohnung des Bekannten an der Breite Straße gewesen. Die beiden hätten sich gestritten, er aber habe sich herausgehalten und nicht gewusst, worum es geht. „Plötzlich rannte er raus und sagte, dass er die Bude abfackelt”, berichtete der Zeuge. Nach dieser Aussage geriet der Zeuge allerdings in Erklärungsnot: Bei der Vernehmung durch die Polizei hatte er davon nämlich nichts berichtet.