Prozess in Krefeld Frau zündet mit brennenden Zigaretten eigene Wohnung an – Haftstrafe

Am Krefelder Amtsgericht ist jetzt das Urteil gegen eine 39-jährige Krefelderin gefallen. Sie erhielt wegen schwerer Brandstiftung eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die nun Verurteilte im August 2023 ihre Mietwohnung in Krefeld angezündet hat. Laut Anklageschrift habe sie auf das Bett in einem Schlafzimmer sowie auf einer Couch im Wohnzimmer jeweils eine brennende Zigarette gelegt. Beide Räume hätten daraufhin zu brennen begonnen. Bevor das Feuer jedoch auf andere Räume oder gar das ganze Gebäude übergreifen konnte, sei es zum Glück gelöscht worden.