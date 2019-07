Prozess in Krefeld : Drei Jahre Haft für „Loverboy“ wegen Zwangsprostitution

Krefeld Der 34-Jährige hatte eine 15-Jährige als Prostituierte für sich arbeiten lassen. Das Mädchen hatte oft tagelang die Schule geschwänzt und war nicht zu Hause aufgetaucht.

Es könne sein, dass die Jugendliche in der Wohnung Drogen konsumiert hat, in der sich auch der Angeklagte aufhielt, sagte der Vorsitzende in der Begründung. Vom Konsum müsse er aber nicht zwingend gewusst haben. Vom Vorwurf des Überlassens von Betäubungsmitteln an Minderjährige wurde der 34-Jährige daher freigesprochen. Das Gericht kam außerdem zu dem Schluss, dass der Angeklagte seine damalige Lebensgefährtin gezwungen hat, ihm Geld zu geben. Die Frau hatte nach eigenen Angaben freiwillig als Prostituierte gearbeitet.