Urteil vor dem Amtsgericht Krefeld 1000 Euro Schmerzensgeld nach Messerstich

Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der nun Verurteilte im November 2022 an der Kreuzung Schwertstraße/Vereinsstraße einem anderen Mann ein Messer in den Rücken gestochen hatte. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Schnittwunde, die zur Folge hatte, dass Blut in Bauch, Brustraum und Lunge floss. Der Angegriffene kam daraufhin ins Krankenhaus, lag dort kurzzeitig auf der Intensivstation und konnte dann in die Normalstation verlegt werden. Insgesamt verbrachte er etwa eine Woche im Hospital.