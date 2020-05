Prozess am Landgericht Krefeld : Kneipenschlägerei mit Todesfolge: Zeugen blieben fern

Der Prozess am Landgericht Krefeld wird am 19. Mai fortgesetzt. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Krefeld Im September 2018 hatte es in einer Gaststätet auf der Dreikönigenstraße eine Auseinandersetzung gegeben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Angeklagter und späteres Opfer sich in eine Schlägerei anderer Gäste eingemischt hatten.

Nach einer Kneipenschlägerei mit tödlichem Ausgang muss sich ein Mann derzeit wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Krefelder Landgericht verantworten. Am gestrigen zweiten Verhandlungstag blieben die Zeugen fern. Sie hatten auf Ladungen des Gerichts gar nicht reagiert.

Im September 2018 hatte es in einer Gaststätte auf der Dreikönigenstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Einer der Beteiligten kam zu Boden und stürzte so unglücklich, dass er wenige Tage später an einer Kopfverletzung starb. Nach Zeugenaussagen soll der 27-jährige Angeklagte ihn mit Wucht zu Boden geworfen haben. Der Mann war mit der rechten Schädelseite aufgeprallt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sowohl der Angeklagte als auch das spätere Opfer sich in der Nacht in eine bereits bestehende Schlägerei anderer Gäste eingemischt hatten. Der Verteidiger regte an, dass das Gericht einen rechtlichen Hinweis erteilt. Eigentlich müsse man über Notwehr nachdenken, aus der sein Mandant handelte. Ansonsten sei sein Mandant aber allenfalls wegen fahrlässiger Tötung und nicht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu verurteilen, regte er an. Hätte der Getötete nicht unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden, wäre er vermutlich gar nicht mit dem Kopf aufgeprallt, argumentierte er.