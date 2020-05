Prozess in Krefeld : Pfleger bedroht: 26-Jähriger steht vor Gericht

Krefeld Ein junger Mann soll Mitarbeiter des Alexianer-Krankenhauses bedroht haben, um aus der Klinik fliehen zu können. Mit einem gestohlenen Auto soll er eine Schranke durchbrochen und über rote Ampeln gerast sein. Jetzt steht er vor dem Landgericht.

Der Mann war im Dezember zwangsweise eingewiesen worden. Die Pfleger berichteten, dass er im Speisesaal nach einem Schmiermesser griff und drohte, sich umzubringen. Einer der Pfleger gab an, er und zwei weitere Kollegen hätten auf den Mann eingeredet, um ihn zu beruhigen. Er habe sich das Messer an den Hals und an die Pulsader gehalten und auch vor den Pflegern mit dem Messer „herumgefuchtelt“. Außerdem habe er einen Teller auf den Boden geworfen und mit der Scherbe gedroht. „Er hat die ganze Zeit vor sich hingebrabbelt“, sagte ein anderer Pfleger. Auch habe er angekündigt, sich umzubringen. Mit freiem Oberkörper und Messer und Scherbe in den Händen habe er gefordert, rausgelassen zu werden.