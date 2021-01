Verein Seebrücke : Protest gegen Flüchtlingspolitik der EU

Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages haben 150 Demonstranten in Krefeld die EU angeprangert. Die Berichte aus den Flüchtlingslagern in Bosnien und auf Lesbos sind dramatisch: Die Menschen hungerten, Kinder würden von Ratten angegriffen, heißt es.

(RP) Rund 150 Menschen haben am Samstag in Form einer Menschenkette auf der Gutenbergstraße gegen die Migrationspolitik der EU demonstriert. Aufgerufen hatte dazu die Aktionsgemeinschaft Seebrücke, die sich für sichere Fluchtwege, Menschrechte und das Recht auf Asyl engagiert. Mit Bildern der Fotografin Alea Horst und Plakaten wurde auf die Situation der geflüchteten Menschen in den Lagern in Bosnien und auf Lesbos aufmerksam gemacht. Auf den Plakaten war unter anderen zu lesen: „Europa grenzt aus!“ „Europa lässt frieren!“ „Europa lässt hungern!“ In Redebeitragen wurde die sofortige Evakuierung der Lager gefordert und ein solidarisches Europa eingeklagt, das die Rechte aller Menschen, auch jener die fliehen müssen, schützt. Eine junge Kurdin aus dem Irak berichtete von ihren Fluchterlebnissen und der Lage ihrer Schwestern, die mit kleinen Kindern ohne Unterkunft und Schutz in Griechenland festsäßen.