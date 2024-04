Positive Ergebnisse bei ersten Patienten Prostatakrebs – neue Behandlungsmethode in Krefelder Klinik

Krefeld · Als erste Klinik am linken Niederrhein bietet das Helios die PSMA-Therapie bei Prostatakrebs an. Die ersten vier Patienten sprachen alle auf die Behandlung an. Wie sie funktioniert.

11.04.2024 , 09:27 Uhr

Dr. Miriam Sraieb und Professor Martin Friedrich freuen sich, die PSMA-Therapie bei Prostatakrebs anbieten zu können. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer