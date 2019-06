Krefeld : Promi-Masseur verkauft Reha-Firma an niederländische Investgruppe

Jos Beulen (li.) betreut auch Ringerin Aline Focken und Eishockey-Star Christian Ehrhoff. Foto: Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld Der 57-jährige Jos Beulen bleibt dem Standort Krefeld als Geschäftsführer erhalten und kümmert sich um die Entwicklung neuer Standorte des Unternehmens.

Die Nachricht schockte am Donnerstagabend viele Leistungssportler aus Krefeld und Umgebung: Jos Beulen hat seine Physiotherapie-Praxis „fysioconcept“ mit vier Standorten in der Seidenstadt an das Unternehmen „Rehacon“ aus Gelsenkirchen verkauft, das zur Investmentgruppe „Waterland“ aus den Niederlanden gehört. Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang Juli abgeschlossen sein. Der Schockzustand bei den Sportlern dauerte allerdings nur kurz an. Beulen bleibt dem Standort Krefeld als Geschäftsführer erhalten und wird sich darüber hinaus um die Entwicklung neuer Standorte kümmern. Auch seine 80 Mitarbeiter, die insgesamt über 12 000 Patienten betreuen, bleiben beim Unternehmen.

„Rehacon“ ist einer der führenden Anbieter für physiotherapeutische Dienstleistungen und Therapieangebote in Europa. Bundesweit betreibt das Unternehmen mehr als 120 Therapiezentren und beschäftigt über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gruppe erwirtschaftet einen Jahresumsatz von zuletzt rund 36 Millionen Euro. Beulen begrüßt die Partnerschaft: „Auch als Teil der Rehacon-Grupe stehen wir für eine qualitativ hochwertige und individuelle physiotherapeutische Behandlung. Gleichzeitig profitieren Patienten und Mitarbeiter von Rehacons bundesweiter Präsenz und den damit verbundenen, neuen Möglichkeiten.“

Für „Rehacon“ ist „fysioconcept“ bereits der vierte Zukauf innerhalb von wenigen Wochen: „Wir sind dank dieser Partnerschaft in der Region am Niederrhein nun noch präsenter. Die Integration in unsere Gruppe zeigt, dass wir unseren Kurs konsequent fortsetzen und durch die Einbindung weiterer komplexer und erfolgreicher Therapiezentren im stark fragmentierten Markt für Physiotherapie weiter wachsen wollen“, erklärte Michael Reeder, Gründer und Geschäftsführer von „Rehacon“.