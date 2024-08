Promenade in Krefeld Nächste Runde im Streit um Ampelregelungen für Oppum

Die Kritik von Fochler, die CDU wolle die Verkehrswende torpedieren, lassen die Christdemokraten nicht gelten. „Die Promenade und die Idee der Ost-West-Verbindung unterstützen wir. Die Promenade soll ein Angebot sein. Wir wollen die Bürger aber auch nicht bevormunden. Auch ist schon heute klar, dass die Promenade auf Jahre Stückwerk bleiben wird. Auch fehlt immer noch mehr Schutz für die Schüler an der Gesamtschule am Botanischen Garten, wo es schon zu einem Unfall gekommen ist. Insgesamt müssen wir die Bürgerinnen und Bürger stärker einbinden.“ In der Sitzung der Bezirksvertretung zu dem Thema hätten viele Bürger ihre Kritik geäußert. Fochler sei leider nicht dagewesen. Wenn die Befürchtungen der Bezirkspolitiker zutreffen, wird der Verkehrsfluss einer wichtigen Verkehrsachse gestört: Die Buddestraße dient als Querung von der Berliner Straße nach Oppum und als Hinführung nach Linn und zur Autobahn.