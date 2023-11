Historische Glaubensgemeinschaft Kein Gesang, keine Predigt – wie Krefelds einziger Quäker lebt

Für Deutschland gibt es eine „Jahresversammlung“ mit knapp 300 offiziellen Mitgliedern. Olaf Radicke ist nicht beigetreten, weil es inhaltliche Differenzen gibt. Seine Identität als Quäker ist damit aber nicht infrage gestellt. Seine Internetseite heißt nicht umsonst „the independent friend“, der unabhängige Freund, eine Anspielung auf den Namen, den sich die Quäker in der Gründungsphase selbst gegeben haben: „Religious Society of Friends“, religiöse Gemeinschaft von Freunden. Quäker sind demnach unabhängige, in Freundschaft (was ja auch heißt: in Freiheit) verbundene Geister, die die Unmittelbarkeit zu Gott suchen und keiner administrativen Verbindung bedürfen. So hat das Quäkertum eine mystisch-kontemplative Seite – es ist kein Zufall, dass Radicke auf seiner Internetseite den Mystiker Thomas von Kempen zitiert: „Schweigen sollen alle Gelehrten, stille sein alle Geschöpfe, vor deinem Angesicht: Du allein rede zu mir.“