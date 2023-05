Für Kinder in Krefeld Projekt „Krefeld schwimmt“ startet an drei Schulen

„Unser erklärtes Ziel ist es, dass jedes Kind in Krefeld die Chance erhält, Schwimmen zu lernen und die ‚Niveaustufe 4‘ für sicheres Schwimmen zu erreichen“, sagt Oliver Klostermann, Leiter des Fachbereichs Sport und Sportförderung. Dies entspricht den Anforderungen des Schwimmabzeichens in Bronze. „Die Defizite in diesem Bereich sind ja lange bekannt. Auch in Krefeld gibt es zu viele Kinder, die nicht schwimmen können. Das möchten wir ändern.“