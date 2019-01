Projekt in Krefeld: Besuchshunde helfen Demenzkranken

Projekt in Krefeld

Krefeld Beim Projekt „4 Pfoten für Sie“ besuchen Hunde Menschen mit Demenz. Für das Projekt werden Hunde mit ihren Haltern gesucht, aber auch Betroffene, die tierischen Besuch bekommen möchten.

Über Besuch freuen sich die Patienten des Gerontopsychiatrischen Zentrums der Alexianer immer. Vor allem, wenn er gute Laune mitbringt. Und davon haben die Teilnehmer des Projekts „4 Pfoten für Sie“ genug. Der Hundebesuchsdienst für Menschen mit Demenz ist 2017 erfolgreich gestartet. In diesem Frühjahr soll eine neue Ausbildungreihe beginnen. Dafür werden noch Hunde und ihre Halter gesucht.

Für Menschen, die mit ihrem Hund demenziell Erkrankte besuchen wollen, aber auch für Angehörige von Betroffenen, die sich den vierbeinigen Besuch wünschen, gibt es eine Informationsveranstaltung am Montag, 24. Januar, um 18 Uhr im Haus der inoges (salvea-Stiftung), Konrad-Adenauer-Platz, statt. Schirmherrin von „4 Pfoten für Sie“ ist die Fachjournalistin Kate Kitchenham. Sie veröffentlichte Fachartikel und Bücher über Hunde und ist Moderatorin der ZDF-Sendung „Der Haustier-Check“. Sie wird am Infoabend einen Vortrag halten zum Thema „Der soziale Hund – leben in zwei Welten“.