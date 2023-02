650-Jahr-Feier So feiert Krefeld seinen Geburtstag

Juni

2. bis 4. Juni Innenstadt, Kultur findet Stadt. In diesem Jahr auf dem Theaterplatz, Jubiläumsstraßenbahn auf der St. Antonstraße, Auftakt Ausstellung Toleranzräume, Platzkonzerte, Gäste aus den Partnerstädten, Musik, Tanz und Theater.

2. Juni Kulturfabrik, Tango live aus Mar de Plata.

24. Juni Eröffnung Wanderbad. Auf Burg Linn, Dionysiusplatz in der Innenstadt und auf dem Marktplatz Uerdingen gibt es dazu bis 3. September verschiedene Kurse und Veranstaltungen wie zum Beispiel Schwimmkurse, Freizeitschwimmen, kleinere Eventveranstaltungen u.a. Hundeschwimmen jeweils zum Abschluss; Begleitausstellung in Museum Burg Linn: „Sprung ins Wasser – 2000 Jahre Badekultur in Krefeld“.

3. bis 11. Juni High Line Fest, Nähe Stuntwerk Krefeld, hier wird eine Highline zwischen zwei Schornsteinen (sieben und neun Meter hoch) und Slagline (50 bis 100 cm hoch) gespannt. Kistensteigen für Kinder; abends Ausklang bei Essen/Getränken.

4. bis 20. Juni Von-der-Leyen-Platz, Toleranzräume. Die bundesweite Wanderausstellung wirbt für Toleranz, Respekt und Offenheit und thematisiert Begriffe wie Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Zusätzlich wird ein eigener Krefelder Raum gestaltet. Die Ausbildung sog. „Toleranzbotschafter“ ist geplant, die die Ausstellung weiteren Personenkreisen nahebringen und besonders die Schulen mit einbinden sollen.

8. bis 10. Juni Bockumer Schützenplatz, Musik- und Gourmet-Festival mit Wanderbühne.

13. Juni bis 11. August Stadtgebiet, Street Art Künstler zu Gast in Krefeld.

12. bis 15. Juni Stadtgebiet. Host Town Programm, bundesweites Projekt der Special Olympic World Games in Berlin; Delegation der Cayman Islands ist in Krefeld zu Gast.

16. bis 18. Juni Haus Greiffenhorst, Ausstellung Krefelder Künstler mit Migrationshintergrund.

17. Juni Vorburg der Burg Linn, Internationales Festival „Jazz an einem Sommerabend“, Open Air.

17. Juni Stadtbadöffnung für die Öffentlichkeit.

23. Juni bis 9. Juli Urbanorama, Stadtraumfestival in der Innenstadt, mit Interventionen im öffentlichen Raum. Mit dem Festival für poetische Stadtmomente werden Gelegenheitsräume für ästhetische Formate geöffnet, die niederschwellig zugänglich sind, berühren und positive Stadterfahrungen ermöglichen.Sommerferien Stadtgebiet, Ferienangebot für Schulkinder von sechs bis zwölf Jahren unter dem Motto „650 Jahre Krefeld“ und dem Planspiel „Crefeldia“ in den ersten beiden Ferienwochen.

29. Juni bis 2. Juli Street Beach Festival – Krefeld Karibisch, Dionysiuskirche