Im Auftrag der Bafin : Krefelder Professor erstellt Gutachten zum Wirecard-Skandal

Krefeld Die eigenständig und unabhängig von der BaFin agierende Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) sei mit ausreichenden Kompetenzen ausgestattet, auch vertrauliche Informationen anzufordern sowie gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft einzuschalten, meinen Professoren.

Der Wirecard-Skandal hat die Frage nach der Effizienz der bundesdeutschen Finanzaufsicht erneut in den Fokus gerückt. Der an der Hochschule Niederrhein in Krefeld lehrende Wirtschaftswissenschaftler Marius Gros hat zusammen mit seinem Kollegen Hans-Joachim Böcking von der Goethe-Universität Frankfurt am Main im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein Gutachten erstellt. Damit wollen sie zur Versachlichung der Debatte infolge des Wirecard-Skandals beitragen, erklärte ein Hochschulsprecher am Donnerstag.