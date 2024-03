Donnerstag, 14. März Probealarm – Krefeld testet die Sirenen

Im Programm des Lokalradiosenders „Welle Niederrhein“ werden an diesem Tag Informationen und Hinweise gegeben. Am 14. März werden auch über die zentrale Bürgerinformation der Stadt Krefeld unter der Telefonnummer 0 21 51 / 19 70 0 und auf der Internetseite www.krefeld.de Informationen zur Sirenenwarnung bereitgestellt. Diesen Service bietet die Feuerwehr immer an, wenn im Stadtgebiet ein größerer Einsatz stattfindet, von dem viele Bürgerinnen und Bürger betroffen sein könnten. Aus diesem Grund sollte man sich die Telefonnummer merken.