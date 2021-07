Aktion im Stadtwald : Probe-Schießen in Krefeld für Kinder und Jugendliche

Probe-Schießen in Krefeld für Kinder und Jugendliche

Die Waffe, mit der geschossen wird, ist kindgerecht und ein Lasergewehr ohne Projektil: Die Organisatoren (v.l.) Monika Klingen, Eckehard Graaf und Gabriele Leigraf stellen das Projekt im Bootshaus am Stadtwaldweiher vor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Schützen und Bürgerstiftung laden ins Bootshaus am Stadtwaldweiher zu einem kostenlosen Schnupperschießen ein. Wer will, kann Sportschießen kennenlernen. Es geht um Spaß, aber auch um Verantwortung, Disziplin und Technik.

Gewehre sind gefährlich und sorgen seit Jahrhunderten für viel Leid. Aber sie sind auch Sportgeräte, mit deren Hilfe alte wie junge Sportler Konzentration und auch Verantwortung lernen können. „Leider kommt diese Faktoren immer zu kurz. In der öffentlichen Diskussion werden sie sehr undifferenziert betrachtet“, sagt Stadtschützenkönigin Gabriele Leigraf. Um hier etwas zu ändern, hat sie gemeinsam mit den Hülser Sportschützen, dem Bockumer Schützenverein, dem sie angehört, und mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Krefeld ein Projekt ins Leben gerufen.

„Wir wollen Kinder an sicheres, verantwortungsvolles Schießen heranführen. Es ist ein Hobby, bei dem man viel lernen kann – auch über sich selbst. Beim Schießen kann ich mich nicht damit entschuldigen, dass mein Mitspieler eine schlechte Flanke gespielt hat. Ich bekomme auch ein sehr unmittelbares Feedback. Ich konzentriere mich und treffe. Das ist ein starker Lerneffekt“, sagt die Projektinitiatorin.

Die Waffe: Die Waffe ist in Größe und Gewicht für Kinder geeignet. Hinzu kommt das Ziel mit entsprechenden Sensoren, sowie die Software zur Auswertung, die auf ein Notebook gespielt wird. Das Gesamtsystem kostete rund 3.000 Euro, die von der Bürgerstiftung finanziert wurden. Leigraf schaffte alles selbst an und tritt auch als Veranstalterin des Schießevents auf.

Termin: 14. und 15. Juli, jeweils von 13 bis 17 Uhr. Anmelden muss man sich nicht die Kinder könne einfach kommen; das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren.

Darum bietet sie gemeinsam mit Eckehard Graaf, Jugendleiter des Hülser Bürgerschützenvereins, für den 14. und 15. Juli, 13 bis 17 Uhr, ein Probeschießen im Bootshaus im Stadtwald an. „Wir wollen vor allem Kinder von sieben bis 15 Jahren einladen, sich einmal zu versuchen“, sagt Leigraf. Die Teilnahme ist kostenlos. Geschossen wird im Haus mit einem Lasergewehr auf fünf bis zehn Meter Entfernung. „Das ist vollkommen sicher. Es kommt kein Projektil heraus. Trotzdem bringen wir den Kindern bei, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Es darf nicht auf Lebewesen gezielt werden. Die Waffe ist stets mit Respekt zu behandeln“, betont die Schützenkönigin von 2017 (Bockum) und 2018 (Stadt Krefeld).

Der Kritik, dass Kindern hier Waffen als Spielzeuge angedient würden, tritt sie mit einem weiteren Argument entgegen. „Wir zeigen immer, was eine Waffe bedeutet und wie verantwortungsvoller Umgang aussieht. Auch gibt es beim Sportschießen meist nur ein Projektil im Lauf, wenn es über das Laserschießen hinaus geht. In Kinderzimmern laufen aber sehr oft sogenannte Ballerspiele, wo es sogar Ziel ist, in großer Zahl, wenn auch virtuelle, Menschen oder andere Lebewesen zu erschießen“, sagt sie.