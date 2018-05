Krefeld : Private Kita Klein&Groß feiert 30-Jähriges

Foto: Mark Mocnik

Krefeld In der alten "Villa Reichling" wurde der runde Geburtstag von Klein&Groß mit einem fröhlichen Zirkusfest gefeiert. Kindergartenleiterin Kareen Houben verriet, dass die Kita die Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe anstrebt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carola Puvogel

Es scheint, als habe sich in dreißig Jahren wenig geändert: Denn bereits damals, 1988, im Gründungsjahr der privaten Kita Klein&Groß, gab es zu wenig Kita-Plätze. Vor diesem Hintergrund begann die Erfolgsgeschichte der Initiative: Eltern packten das das drückende Betreuungsproblem selber an und gründeten einen Verein und dann die Kita. Jetzt hat Klein&Groß auf seinem Gelände an der Kölner Straße in Fischeln den runden Geburtstag mit einem großen Fest unter dem Motto "Wir machen Zirkus" gefeiert.

Vor 200 geladenen Gästen eröffneten die Kita-Kinder das Jubiläums-Fest mit einer zauberhaften Zirkusvorstellung. Eine Woche lang hatten die Zwei-bis Sechsjährigen in Zusammenarbeit mit dem "Cirkus Liaison" die abwechslungsreiche Aufführung einstudiert. Im Anschluss ging es auf dem festlich geschmückten Gelände weiter. Dort sorgte Zauberer Tobi Twist für Unterhaltung, während die kleinen Gäste spielen, sich verkleiden, schminken und turnen konnten.

zurück

weiter

Kindergartenleiterin Kareen Houben und Vorstandsvorsitzende Nicole Schmincke verrieten in ihrer kleinen Ansprache, dass die Kita eine Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe anstrebt. Die Kita sei damals wie heute ein Ort, an dem die Kinder in familiärer Atmosphäre liebevoll betreut werden und die Eltern maßgeblich an der Arbeit in allen Bereichen des Kindergartens beteiligt sind.

Rückblick: Nach rund einem Jahr Vorbereitung ging die Elterninitiative am 2. Mai 1988 an den Start. 20 Kinder wurden damals von zwei Erzieherinnen betreut, die erste Einrichtung der Kita war provisorisch. Die Räume an der Kölner Straße wurden damals zunächst mit größtenteils gespendeten Möbeln und Spielmaterialien ausgestattet. "Es gab weder eine Köchin noch Vertretungskräfte und Geld für Handwerker war auch nicht da", erzählt Jennifer Kassing vom Vorstand des Vereins. "Diese Aufgaben wurden in der Anfangszeit von den Eltern übernommen."

Auch heute noch tragen die Eltern viel Verantwortung. "Ein Verein wie unser Kindergarten lebt von engagierten Eltern, die mit Freude, Elan und Begeisterung eine umfangreiche Menge an Arbeit erledigen", sagt Kassing. Elternrat, Vorstand und Geschäftsführung und natürlich die Erzieherinnen arbeiten Hand in Hand. Die Eltern wirken nicht nur an der Organisation von Festen und Feiern mit, sondern müssen auch Personalverwaltung, Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Steuererklärung stemmen. Der ständige Austausch mit Kindergartenleiterin Kareen Houben ist selbstverständlich. "Durch das intensive Zusammenwirken zwischen unserem Verein und dem Fachpersonal sind bei uns die Eltern mehr als in herkömmlichen Kindergärten an der Arbeit im Kindergarten beteiligt", erklärt Kassing. Dies erfordere die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen und den Willen, etwas bewirken zu wollen. In der Kita Klein&Groß werden 43 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung betreut.

(RP)