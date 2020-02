Teilhabe in Krefeld : Beim „Kulturrucksack“ zum Detektiv werden

Krefeld Top Secret geht es beim ersten Projekt des „Kulturrucksacks“ zu. Die Teilnehmer lernen, wie Ermittler arbeiten.

Er ist nicht Sherlock Holmes, aber er hat den gleichen Beruf: Privatdetektiv Alexander Schrumpf ist Partner beim ersten Kulturrucksack-Projekt des Jahres. „Kulturrucksack NRW“ in Krefeld ist in diesem Jahr mit 21 unterschiedlichen Veranstaltungen gepackt worden.

Das Jahresprogramm beginnt mit dem Workshop „Top Secret“ am Samstag, 29. Februar. Die Veranstaltung läuft von 11 bis 14 Uhr in der Mediothek. Dann begeben sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit dem Privatdetektiv Alexander Schrumpf auf Spurensuche. Er vermittelt den Teilnehmern, wie sie professionell Nachforschungen anstellen, Fälle untersuchen und Spuren sichern. Schrumpf leitet seit 25 Jahren seine Detektei im hessischen Wiesbaden.

Die Anzahl der Plätze in der Detektiv-Werkstatt ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an mediothek@krefeld.de ist ab sofort möglich. Dabei müssen Name, Alter, Telefonnummer und die Veranstaltung genannt werden.