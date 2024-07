Karneval in Krefeld Prinzenpaar Peter I. und Andrea III. stellt im Zeughaus sein Kabinett vor

Drabben ist indes seit 2007 Ehrensenator der 1878er und Mitglied der Prinzengarde. Als Foto-Video-Journalist kennt er den Karneval in Krefeld zudem in all seinen Facetten. Aus Verberg kommend und in der Nachbarschaft der Doerners lebend, hatte er schon im Sommer 2023 spontan den Vorschlag gemacht, das Peter und Andrea 2025 das Prinzenpaar im Jubiläumsjahr der Prinzengarde werden sollten. Kein Wunder also, dass er nun Minister wurde. Seine Tochter ist übriges 2014 an Altweiber geboren. Eindeutig ein närrisches Vorzeichen.