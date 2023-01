Premiere in Krefeld Messe zeigt Kulturangebote für Kinder

Die Stadt Krefeld möchte im Verbund mit ihren Kulturinstitutionen mehr Menschen die Chance geben, die Kulturangebote der Stadt zu nutzen – vor allem Kinder. „Wir haben eine Situation, in der Kultur vor allem auf Gymnasien in der Schule präsent ist. Hier geht man als Exkursion mal ins Theater oder ins Museum. In anderen Schulformen geschieht das selten bis gar nicht. Darum sind wir überzeugt: Wenn wir alle Kinder und alle Gesellschaftsschichten erreichen wollen, dann gelingt das am Besten in Kita und Grundschule. Wichtig ist uns dabei, dass es ein reines Angebot ist und wir die Bildungseinrichtungen einladen, Kultur zu erleben und Hemmungen abzubauen“, sagt Gabriele König, die Kulturbeauftragte der Stadt.