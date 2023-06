Spektakel in Krefeld Premiere für die Highland-Games

TOSS THE CABER Beim Baumschlagüberwurf (Toss the caber) wird ein vier bis sechs Meter langer Baumstamm mit einem Gewicht von 30 bis 60 kg Gewicht so geworfen, dass er sich einmal überschlagen muss. Der Werfer hat drei Versuche und hält den Baumstamm zunächst mit beiden Händen senkrecht vor seinem Körper. Dann nimmt er Anlauf, wobei der Stamm nicht umkippen darf, und schleudert den Stamm so von sich. Dabei ist die Weite erst einmal nebensächlich, wichtig ist, dass sich der Baumstamm überschlägt. Gemessen wird auf einem gedachten großen Uhr-Zifferblatt. In einer Linie zum Wurf (12 Uhr) ist am besten. Gut sind Winkel von 10 bis 2 Uhr.