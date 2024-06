Bernhard Paul begrüßt prominente Gäste Umjubelte Premiere für den Circus Roncalli in Krefeld

Die Musik spielt, es liegt ein Duft nach Popcorn und gebrannten Mandeln in der Luft. Zahlreich strömen die Menschen am Freitagabend in das blau-weiße Zirkuszelt, das seit einer Woche auf dem Sprödentalplatz steht. Nach einigen wetterbedingten Verzögerungen ist noch alles rechtzeitig fertig geworden, um die Gäste bei der Premierenfeier stilvoll in die Traumwelt von Zirkusdirektor Bernhard Paul zu entführen.