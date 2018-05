Krefeld : Preisgekröntes Notos-Quartett spielt Serenade

Krefeld Bei Kammermusikwettbewerben hat das Notos Quartett derzeit stets die Nase vorn . Am Freitag, 25. Mai, 20 Uhr, sind die vier Musiker Interpreten des Serenadenkonzerts auf Burg Linn. Im Rittersaal stehen das Klavierquartett Es-Dur KV 493 von Mozart, das Klavierquartett c-moll op. 20 von Bartok sowie das Klavierquartett Es-Dur op. 47 von Schumann auf dem Programm. Nach den Wettbewerbserfolgen und Auftritten in der Londoner Wigmore Hall, im Concertgebouw Amsterdam, bei zahlreichen Festspielen und einer Tournee in Metropolen Südostasiens auf Einladung des Goethe-Instituts der Konzertkalender gut gefüllt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Bestreben der Musiker, neben den bekannten Meisterwerken auch unbekanntere Werke der Gattung Klavierquartett aufzuspüren und einem breiten Publikum zu präsentieren, spiegelt auch ihre Debut-CD "Hungarian Treasures" wider. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 8,50 Euro. Sie können montags bis freitags ab 10 Uhr unter Telefon 02151 583611 sowie unter www.krefeld.de/kulturbuero bestellt werden.

(ped)