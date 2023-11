Praxenkollaps in Krefeld Fachärzte gehen in den Telefonstreik

Wenn die Patientinnen von Bernd Bankamp mittwochs in der Praxis des Krefelder Frauenarztes anrufen, springt dort gleich der Anrufbeantworter an. Eine Nachricht informiert darüber, dass niemand abheben wird – aus Protest gegen die derzeitige Gesundheitspolitik unter Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Notfälle mögen in die Praxis kommen, ansonsten ist dort an diesem Wochentag telefonisch niemand zu erreichen. Ähnlich sieht es in weiteren gynäkologischen Praxen in Krefeld aus. „Ich schätze, dass sich etwa die Hälfte aller Frauenärztinnen und -ärzte beteiligen“, sagt Bankamp.