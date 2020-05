Textilmuseum Krefeld : Prachtband zeigt, wie die Mode farbig wird

Krefeld Prächtige Stoffe und Kleider: Reine Augenweiden warten im Deutschen Textilmuseum darauf, dass sie wieder zu sehen sein werden. Ein großartig gestalteter Katalog kann die Zeit bis dahin überbrücken.

Was man alles über Farben erzählen kann! Wer das Mauvein erfunden hat; wie Leverkusen zu seinem Namen kam; warum Grün tödliche Folgen haben kann und worum es sich bei „mauve measles“ handelt. Antworten auf diese Fragen – die man sich vorher vielleicht gar nicht gestellt hat – und noch sehr viel mehr aufschlussreiche Details und Zusammenhänge finden sich in dem Buch „Zeitkolorit. Mode und Chemie im Farbenrausch. 1850 bis 1930.“

Das Buch ist per Mail zu bestellen im DTM: textilmuseum@krefeld.de. Es kostet 25 Euro plus Porto.

Ausgangspunkt: Die Farbstoffsammlung der Hochschule Niederrhein. Zu ihr zählen 10.600 Gebinde, an denen sich die Entwicklung der Farben seit der Erfindung des ersten synthetischen Farbstoffs im Jahr 1856 ablesen lässt. Der 18-jährige Londoner Student William Henry Perkin hatte in seinem behelfsmäßigen häuslichen Labor den Versuch unternommen, aus Teer Chinin zu gewinnen. Was herauskam, war die erste synthetische Farbe. Sie färbte in einem Purpurton und erhielt den Namen „Mauvein“. Ihren Schöpfer nannte man „The mauve maker“.