Keller in Krefeld durchsucht Post-Trio unterschlägt Tausende Briefe

Drei Bedienstete der Post haben zig Tausende Postsendungen nicht zugestellt und stattdessen in einem Kellerraum gehortet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge am 24. Februar in einem Papiercontainer Hunderte Postsendungen entdeckt. Einige davon waren bereits geöffnet. Ermittlungen hätten nun zu zwei Männern und einer Frau im Alter von 25 bis 34 Jahren geführt, so die Polizei. Die drei seien für die Deutsche Post tätig und hätten in mehreren Bezirken in Krefeld die Post zustellen sollen. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Krefeld sei am vergangenen Donnerstag eine Wohnung und die dazugehörigen Kellerräume durchsucht worden.